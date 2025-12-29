Desmoronamento de muro provoca morte de uma pessoa no interior de SP

O desmoronamento de um muro na cidade de Franca, no interior de São Paulo, provocou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas na tarde desta segunda-feira, 29. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, chovia no local no momento da ocorrência.

Com o óbito desta segunda, sobe para nove o número de mortes provocadas pelas chuvas no Estado desde 1° de dezembro, quando foi iniciada a Campanha SP Sempre Alerta - Operação Chuvas, focada em orientar a população do Estado antes e durante a passagem de temporais.

Entre as mortes registradas, duas aconteceram na capital, uma em Guarulhos, duas em Ilhabela e outras quatro em cidades do interior.

1. Um homem morreu no dia 12 em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

2. Uma mulher morreu no dia 12 após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

3. Uma mulher morreu no dia 12 em uma queda de árvore, em Guarulhos;

4. Um homem morreu no dia 13 em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

5. Um homem morreu no dia 14 após ser arrastado por um rio, em Bauru;

6. Um homem morreu no dia 16 após queda de muro, em Ilhabela;

7. Um homem morreu no dia 16 após ser arrastado por correnteza, em Ilhabela.

8. Um homem de 58 anos, que estava desaparecido desde o dia 16 de dezembro, após uma enxurrada em Guarulhos, foi localizado no Rio Tietê, na altura do bairro Tatuapé, em São Paulo.

9. Um pessoa ainda não identificada morreu no dia 29 de dezembro em decorrência da queda de um muro, em Franca, interior de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil, o muro pertence a uma empresa que fica localizada no Distrito Industrial da cidade. O nome do local não foi informado e, por isso, não foi possível localizar a defesa da empresa.

Após o acidente, equipes de resgate foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Uma das vítimas foi localizada já em óbito. As outras duas pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas, sendo encaminhadas para unidades de saúde da região.

"O local foi isolado para garantir a segurança e permitir os trabalhos das equipes que irão apurar as causas do desmoronamento", informou a Defesa Civil, que diz seguir acompanhando a ocorrência e monitorando continuamente as condições meteorológicas de Franca e outras cidades do Estado.

Após dias de recorde de calor no Estado de São Paulo e na capital, a previsão é que os próximos dias sejam de temperaturas máximas mais amenas em razão de chuvas que devem cair sobre as cidades paulistas. No entanto, os temporais poderão provocar danos.

Por esse motivo, o Governo de São Paulo anunciou, nesta segunda, 29, a instalação de um gabinete de crise "para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante da previsão e da possível ocorrência de chuvas fortes no estado durante o feriado de Ano Novo".

Conforme a Defesa Civil, há risco de fortes temporais com acumulados previstos entre 20 e 50 milímetros por dia, ventos fortes no momento da chuva, trovoadas e eventual granizo. As áreas com maiores riscos de serem atingidas sãs as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.

"Embora não haja indicativo de acumulados elevados, permanece o risco de tempestades, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo de forma isolada", informa o governo do Estado.