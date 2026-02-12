Desmatamento na Amazônia em 2025 caiu 11,08% em relação a 2024, afirma Prodes/Inpe

Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta quinta-feira, 12, mostram que o desmatamento na Amazônia caiu 11,08% em 2025 em relação a 2024. Ao todo, 5.796 km2 foram desmatados no ano passado, ante 6.518 km2 desmatados em 2024.

Trata-se do quarto ano consecutivo de queda no desmatamento. Em 2021, foram 13.038 km2 desmatados na Amazônia. Foi o maior valor dos últimos anos. Desde então, o desflorestamento vem em queda gradual.

O desmatamento no Cerrado também caiu no ano passado. A redução foi de 11,49% em relação a 2024. Foram 7.235 km2 desmatados. Neste caso, foi a segunda queda consecutiva após quatro anos de alta.