O Liberal chevron right Variedades chevron right

Deslocamento de ciclone no Sudeste provoca ventos fortes, chuvas e quedas de árvores no Rio

Estadão Conteúdo

O ciclone extratropical na costa das regiões Sul e Sudeste provocou fortes ventos e pancadas de chuva no Rio de Janeiro, neste sábado, 8.

De acordo com o sistema de alertas da Prefeitura do Rio, foram identificadas rajadas de vento "muito fortes", ocasionadas pelo ciclone, que é descrito tecnicamente como um sistema de baixa pressão na costa.

No Paraná, a passagem de uma frente fria associada à formação do ciclone deu origem a supercélulas de tempestade que levaram à formação de um tornado com ventos de mais de 250 km/h. Ao menos seis pessoas morreram e 773 ficaram feridas.

Avenida fechada e mais de 80 ocorrências

As rajadas de vento no Aeroporto do Galeão chegaram a 77,7 km/h. A Avenida Niemeyer e a Ciclovia Tim Maia tiveram de ser interditadas por causa dos fortes ventos.

Foram registradas 82 ocorrências envolvendo quedas de árvores pela cidade até as 17h, além de quedas de muro e poste.

"Neste sábado, o tempo na cidade do Rio foi influenciado pelo deslocamento de um sistema de baixa pressão na costa e uma frente fria associada ao sistema. Assim, o dia foi com predomínio de céu nublado e houve registro de pancadas de chuva no final da madrugada e início da manhã. Os ventos estiveram moderados a fortes, com rajadas ocasionalmente muito fortes", diz o comunicado do Alerta Rio.

A previsão é de que os ventos diminuam ao longo do domingo, 9.

