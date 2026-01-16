Capa Jornal Amazônia
Deslizamento causa 36 km de lentidão na Régis Bittencourt nesta sexta-feira, 16

Estadão Conteúdo

O trânsito na rodovia Régis Bittencourt (BR-116) chegou a 36 quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira, 16, em razão de um deslizamento de terra que interditou totalmente a via por mais de 12 horas na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a concessionária Arteris, responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada por volta das 17h52 de quinta-feira, 15, no km 286, no sentido São Paulo. As chuvas provocaram o acúmulo de lama em um terreno às margens da pista, que cedeu e invadiu a rodovia.

Por volta das 6h desta sexta-feira, uma das faixas foi liberada ao tráfego, mas o trecho ainda apresentava pontos com acúmulo de lama o que mantém a lentidão na via. Uma faixa segue interditada no início desta manhã.

Alerta

Na quinta-feira, toda a cidade de São Paulo entrou em alerta para alagamentos em função das chuvas que atingem a região. O Corpo de Bombeiros informou ter sido chamado para sete ocorrências de quedas de árvores e oito de alagamentos na região metropolitana.

