Desenvolvimento Regional: Reconhecimento de calamidade pública em cidades do PR deve sair hoje

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, indicou que será publicado ainda neste sábado, 8, o reconhecimento sumário de decretos municipais de estado de calamidade pública nas regiões atingidas pelo tornado que deixou pelo menos seis mortos e mais de 430 feridos no Paraná.

Em nota divulgada nesta manhã, a pasta indicou que tal reconhecimento vai permitir o "acesso imediato aos instrumentos de apoio federal, como assistência humanitária, apoio à reconstrução de infraestruturas públicas e restabelecimento de serviços essenciais".

"Estamos tratando com a ministra Gleisi Hoffman para reconhecer a situação de calamidade e, com isso, disponibilizar não apenas o apoio da Defesa Civil Nacional, mas, também, ações articuladas com os ministérios do Desenvolvimento Social, da Saúde, dos Transportes e das Comunicações, como fizemos recentemente no Rio Grande do Sul", destacou Waldez na nota.

O ministro indicou que a Defesa Civil Nacional foi destacada para ir ainda neste sábado, a Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais afetada pelo tornado.

Mais cedo, a ministra Gleisi Hoffman anunciou a ida de uma comitiva de autoridade, junto das equipes da Defesa Civil, ao Paraná. Além da ministra, irão a Rio Bonito do Iguaçu o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda; o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (Cenad), Armin Braun; e o diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni.