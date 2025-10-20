Desabamento deixou 2 mortos e 10 feridos em Olinda

O desabamento de um imóvel, no início da manhã deste domingo, 19, provocou duas mortes - um homem e uma mulher - e deixou ao menos dez feridos no bairro de Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco. Os mortos foram Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, e a cadeirante Luzinete Lima, de 69 anos.

Ela, que não tinha as duas pernas, foi localizada após horas de buscas pelos bombeiros, que também tiveram ajuda na busca do próprio filho da idosa.

Dez pessoas, incluindo duas crianças, foram resgatadas - algumas foram tiradas dos escombros pelos vizinhos, antes da chegada das equipes de resgate.

José Lima, de 67 anos, marido de Luzinete - uma das vítimas socorridas - foi levado ao Hospital da Restauração e se encontrava à noite em estado gravíssimo após ter 90% do corpo queimado.

A Defesa Civil esvaziou três imóveis próximos para evitar riscos aos vizinhos. Uma das casas foi interditada, pois será necessário um reforço estrutural.

No conjunto habitacional onde ocorreu a tragédia, com sete casas, vivem 12 pessoas.

Relato

Os idosos moravam no local havia mais de oito anos, segundo a dona de casa Rubia Cristina, de 26 anos, nora do casal que foi soterrado.

Ela e o marido, Ademir Lima, de 45 anos, iriam se encontrar com os sogros neste domingo e haviam combinado de fazer compras às 8 horas.

"Quando ia ligar para eles, recebemos a notícia de que a tragédia havia acontecido", disse Rubia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.