O Liberal chevron right Variedades chevron right

Desabamento de imóvel deixa 2 mortos e feridos em Olinda

Estadão Conteúdo

O desabamento de um imóvel na manhã deste domingo, 19, provocou a morte de duas pessoas pessoa e deixou ao menos quatro feridos no bairro de Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco.

O caso será investigado por meio da Delegacia do Varadouro. Conforme a Polícia Civil do Estado, cinco pessoas foram resgatadas - três adultos e uma criança -, mas o número de feridos e de óbitos pode ser ainda maior.

"As informações são preliminares e a ocorrência segue em andamento", informou a polícia, em nota. As causas do acidente ainda não fora detalhadas.

"Uma equipe do Instituto de Criminalística já se encontra no local para realizar a perícia relacionada à vítima fatal. Após o encerramento das buscas e a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura", informou a polícia.

Em comunicado, a prefeitura de Olinda afirmou que o desabamento aconteceu na comunidade de Jatobá e que equipes da administração municipal, incluindo Defesa Civil, Saúde e Assistência Social, se deslocaram até o local do acidente para atender as vítimas.

A prefeita Mirella Almeida (PSD) declarou, por meio de publicação nas redes sociais, que a governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), entrou em contato para prestar apoio às ações de resgate.

"(A governadora) colocou as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e das Polícias Civil e Militar para auxiliar em todas as ações de resgate e suporte. Seguimos juntos trabalhando para garantir acolhimento às pessoas", disse.

Pelo menos 33 bombeiros e nove viaturas foram deslocados até a comunidade para atender a ocorrência. Cães de busca também atuam nas varreduras à procura de pessoas desaparecidas que possam estar sob os escombros.

A Polícia Militar, a Defesa Civil do Estado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participam da operação.

.
