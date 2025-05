Deputado estadual Delegado Olim sai em perseguição e atira contra suspeitos em SP

Quatro suspeitos de assaltar dois apartamentos no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, foram presos no fim da tarde deste sábado, 24, após serem perseguidos por vários quarteirões pelo deputado estadual Delegado Olim (PP). O próprio parlamentar, que é ex-policial civil, narrou o caso em sua rede social. "Eu comecei a perseguição, eles bateram em vários carros, aí eu peguei os quatro", diz.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) confirmou a prisão de três adultos, de 26, 21 e 20 anos, e a detenção de um menor, após perseguição por um policial civil aposentado, que é parlamentar. Confirmou também que disparos efetuados pelo deputado atingiram o veículo onde estavam os suspeitos e que um deles ficou ferido.

A defesa dos suspeitos afirma que é cedo para imputar qualquer responsabilidade a eles e que a dinâmica dos fatos é confusa. E, ainda, que, não houve da parte deles violência ou grave ameaça.

Aposentado da Polícia Civil há seis anos, Antônio de Assunção Olim, de 66 anos, conta que estava na varanda de um restaurante, na Avenida Macuco, quando viu os suspeitos saírem de um prédio em frente ao local e ouviu gritos de "é ladrão, é ladrão".

Na saída do edifício, o porteiro tentou conter os assaltantes, mas eles estouraram um vidro e saíram pela abertura. Os suspeitos fugiram em um carro com placas clonadas.

Perseguição com carro da Alesp

O deputado conta que saiu atrás da quadrilha em seu carro de uso oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A região, por volta das 17 horas do sábado, estava bastante movimentada. Para escapar da perseguição, os suspeitos deram 'cavalo de pau', entraram na contramão, bateram o carro em outro veículo parado no semáforo e atropelaram um motociclista, que ficou levemente ferido. Um deles foi atingido na perna por um tiro que teria sido disparado pelo ex-delegado.

Quando a polícia chegou, os suspeitos estavam rendidos, no chão, numa esquina da Avenida Rouxinol, no mesmo bairro. No carro em que eles estavam, foram recuperados dinheiro e objetos supostamente furtados, como colares, pulseiras e anéis. Havia também luvas, bonês e ferramentas usadas para arrombar portas.

Arma passará por perícia

A arma do deputado, uma pistola 9 mm, foi recolhida e passará por perícia. Foram apreendidos 11 munições íntegras e cinco deflagradas.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Investigações Gerais (Deic). Os celulares deles foram apreendidos. O suspeito ferido foi encaminhado para o Hospital São Paulo e ficou sob custódia.

Os três adultos, com idades de 20, 21 e 26 anos, foram presos em flagrante. Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à Fundação Casa.

Em postagem posterior, o parlamentar comemora a prisão dos suspeitos. "Os quatro vão ficar presos. O promotor, que é meu amigo, me ligou. A juíza manteve a prisão deles na audiência de custódia. A justiça fazendo valer a lei ponto na cadeia aqueles que merecem."

Invasão no prédio foi feita com controle clonado

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram de carro pela garagem do condomínio usando um controle remoto clonado. O zelador percebeu a movimentação suspeita e foi até a garagem, encontrando o motorista sozinho. Ele alegou que tinha acabado de deixar os moradores e estava saindo do prédio.

Ao mesmo tempo, o porteiro viu pelas câmeras de segurança três estranhos subindo para a cobertura do prédio e avisou a Polícia Militar. Ao perceber que tinham sido descobertos, os suspeitos desceram correndo pelas escadas e quebraram o vidro para sair do prédio, fugindo com o carro que já os esperava. Foi quando teve início a perseguição.

O caso foi registrado como furto a condomínio residencial, associação criminosa, dano, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local de acidente, receptação de veículo, corrupção de menores e localização e apreensão de veículo.

O que o advogado dos suspeitos diz

O advogado Reinalds Klemps, que defende os quatro suspeitos, disse que é cedo para imputar qualquer tipo de responsabilidade aos acusados. "A dinâmica dos fatos é confusa. Temos a ciência que o suposto crime é isento de violência ou grave ameaça. Confiamos na justiça e esperamos que o quanto antes os fatos sejam esclarecidos", diz em nota.

Ex-delegado teve Rolex roubado no começo do mês

No dia 1º, o deputado estadual Delegado Olim foi vítima de um assalto, na Vila Olímpia, também na zona sul da capital. O ex-policial civil estava em seu carro quando foi abordado por um ladrão armado com um revólver e teve que entregar o relógio da marca Rolex que levava no pulso. O ladrão fugiu em uma moto vermelha e não chegou a ser perseguido pela vítima. Leia mais sobre o caso.

O Deputado Olim faz parte da bancada da bala na Assembleia Legislativa, um grupo de parlamentares que defende a flexibilização nas leis que restringem o uso civil de armas de fogo e maior rigor nas leis na punição aos criminosos.