Depois de tempestade e vendaval, previsão ainda indica instabilidade climática em SP

Estadão Conteúdo

Depois da tempestade e do vendaval histórico que atingiu São Paulo com ventos de até 98 km/h, o fim de semana será de tempo irregular na capital paulista. O ciclone que atuou no Sul já se afasta pelo Oceano Atlântico e não influencia mais as no tempo, mas as condições meteorológicas permanecem em um período de forte instabilidade atmosférica, típico da transição entre a primavera e o verão.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a propagação de uma área de baixa pressão irá manter o risco de pancadas de chuva durante todo o fim de semana na capital.

No sábado, 13, a manhã deve ter sol entre nuvens, com temperaturas entre 19°C e 26°C.

Ao longo do dia, a baixa pressão provoca chuvas em forma de pancadas, que podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas localizadas de vento, elevando o risco de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

No domingo, 14, o tempo permanece nublado e chuvoso, com mínimas de 20°C e máximas de 25°C. A continuidade das chuvas e o solo encharcado mantêm alto risco de alagamentos, queda de árvores, transbordamento de córregos e deslizamentos de terra.

No Estado paulista, a combinação de calor intenso durante o dia e maior circulação de umidade favorece o crescimento de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas fortes, rajadas de vento, raios e até granizo, principalmente no litoral, segundo informações da Climatempo.

As pancadas previstas podem ocorrer em volumes elevados em curto espaço de tempo, deixando os próximos dias com sensação de abafamento em todo o país.

