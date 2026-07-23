Depois de adiar lançamento, SpaceX faz nova tentativa com a Starship nesta quinta

A SpaceX tentará novamente colocar a Starship em voo na noite desta quinta-feira, 23, após adiar a missão na semana passada por causa de uma falha técnica detectada durante a contagem regressiva. A janela para o lançamento será aberta às 19h45 (horário de Brasília), a partir da base Starbase, no Texas, e permanecerá disponível por 1h30.

O teste corresponde ao 13º voo da maior nave já desenvolvida pela empresa de Elon Musk, criada para futuras missões tripuladas à Lua e Marte. A tentativa anterior, realizada em 16 de julho, foi interrompida automaticamente depois que parte dos motores do propulsor Super Heavy apresentou falhas ainda na plataforma de lançamento, impedindo a decolagem.

Oficialmente, a SpaceX justificou que o que causou o incidente foram problemas de acionamento em 5 de 33 motores do Super Heavy, o que fez a manobra de retorno ser interrompida antes da hora. Depois do adiamento, Musk informou que dois motores Raptor seriam substituídos antes de uma nova tentativa, medida adotada para aumentar a confiabilidade do sistema.

Qual é a missão desta quinta?

Os objetivos da SpaceX para o novo lançamento são parecidos com o teste feito em maio, quando ela estreou a terceira geração da Starship e do Super Heavy.

O plano deve seguir algumas etapas:

1. Lançar o veículo; 2. Concluir a separação dos estágios 1 (lançamento do propulsor) e 2 (lançamento da espaçonave) Starship. Essa etapa deve demorar em torno de 2 minutos após o início do voo; 3. Fazer uma descida controlada dos dois estágios na água - o propulsor Super Heavy deve descer no golfo do México, e não em uma plataforma, algo visto em testes anteriores.

Com isso, a empresa do bilionário Elon Musk, busca demonstrar na prática o funcionamento das novas peças da nova geração da nave, projetada para missões de maior duração.

Outro objetivo é lançar no espaço dois satélites do serviço de internet Starlink - empresa que também é de Musk. A nave tentará pela primeira vez liberar 20 unidades da terceira geração de satélites da Starlink. No teste anterior, 22 peças que simulavam os satélites da rede de serviço de internet de banda larga foram enviadas para o espaço.

Na missão desta quinta, haverá a tentativa de conectar esses satélites com a rede que já opera no espaço. Mas, depois, eles serão destruídos em sua reentrada na atmosfera, que acontecerá cerca de 20 minutos após deixarem a nave.

Buscando soluções

Para que novos problemas não aconteçam, haverá mudanças na estrutura e no sistema do propulsor para solucionar os erros do voo anterior. A configuração de partida dos motores, por exemplo, teve ajustes para fazer com que mudanças de direção do veículo sejam mais estáveis.

O estágio superior também recebeu alterações em seu sistema de propulsão. Apesar de ter concluído o voo anterior, a cápsula perdeu um de seus três motores logo após se separar do propulsor, o que exigiu as mudanças.

A SpaceX testará ainda o escudo térmico da Starship, proteção necessária para a nave não ser tomada por chamadas no retorno à Terra. De acordo com a empresa, o foco é avançar em um projeto de reutilização rápida da nave.

Problemas anteriores

Os voos teste do Starship acontecem desde abril de 2023. Em alguns deles houve a recuperação do propulsor Super Heavy em uma plataforma. Outros ficaram marcados por problemas, como explosões em que os destroços levaram ao desvio de voos e interrupção de operações em aeroportos nos Estados Unidos.

O desenvolvimento da Starship é acompanhado bem de perto pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), que espera contar com o megafoguete para o programa Artemis.

A próxima missão, a Artemis III, está prevista para o ano que vem, com um teste de módulos de pouso lunar na órbita baixa da Terra. No mês passado, a agência espacial anunciou os quatro astronautas que vão participar desse voo.