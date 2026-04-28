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Denúncia de cárcere privado leva à apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras em SP

Estadão Conteúdo

Uma denúncia anônima sobre uma pessoa que supostamente estava sendo mantida em cárcere privado em um imóvel na zona sul de São Paulo terminou em uma apreensão de 11 mil anabolizantes, além de canetas emagrecedoras. O caso aconteceu na segunda-feira, 27, no Jardim Maria Estela.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço da denúncia e teve a entrada no local autorizada por um homem que se disse responsável pelo imóvel.

Segundo a polícia, não havia vítima de cárcere privado no local. Porém, os policiais encontraram diversas caixas com anabolizantes e canetas emagrecedoras durante as buscas.

A polícia informou que havia caixas com testosterona, anabolizantes em comprimidos e hormônio de crescimento. Os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia.

Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial, no Sacomã. Eles prestaram depoimento e foram liberados pela polícia. O casal será investigado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos terapêuticos ou medicinais.

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Palavras-chave

CÁRCERE PRIVADO/SP/DENÚNICA/CANETAS/ANABOLIZANTE/APREENSÃO
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