O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dentista é preso suspeito de estupro de crianças e adolescentes

As seis vítimas têm entre 27 e 40 anos. Todas teriam sofrido abusos quando eram crianças ou adolescentes

Estadão Conteúdo
fonte

Luis Alberto Pohlmann Júnior (Reprodução)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente o dentista Luis Alberto Pohlmann Júnior na última terça-feira, 3, em Curitiba (PR), suspeito da prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável. De acordo com os investigadores, Pohlmann teria abusado de pacientes e também de familiares.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Rafael Nunes Mota, o investigado é cirurgião-dentista e já havia sido denunciado por crimes praticados no exercício da profissão, envolvendo pacientes. O Estadão tenta contato com a defesa de Luis Alberto Pohlmann Júnior. O espaço segue aberto.

Na investigação atual, a Polícia Civil do Paraná apurou que o dentista também teria cometido abusos contra parentes jovens e outras menores em Teixeira Soares, na região dos Campos Gerais, onde possuía uma chácara, e em Curitiba, onde residia e mantinha consultório odontológico.

"Segundo a investigação, as condutas teriam ocorrido ao longo de anos, em ambientes de convivência familiar ou de confiança. Os relatos colhidos apontam a repetição de condutas em diferentes situações", explica o delegado.

Durante o cumprimento dos mandados de busca na semana passada, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais, que serão encaminhados para análise pericial. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A investigação começou em outubro de 2025 com a denúncia da primeira vítima. A partir dessa denúncia, outras cinco mulheres também denunciaram Pohlmann. As seis vítimas têm entre 27 e 40 anos. Todas teriam sofrido abusos quando eram crianças ou adolescentes.

Variedades
