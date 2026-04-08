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Dentista é encontrado morto em telhado de clínica; homem estava desaparecido

O corpo foi encontrado pelo sogro da vítima, que acionou os bombeiros e a polícia. Natal Filho foi retirado após a energia elétrica ser desligada e as fiações elétricas próximas serem cortadas

Estadão Conteúdo

Um dentista de 55 anos, que estava há três dias desaparecido, foi encontrado morto no telhado da sua própria clínica odontológica em Goiânia (GO) nesta segunda-feira, 6. Segundo os bombeiros, o telhado do estabelecimento estava energizado.

"A guarnição foi acionada para apoio na remoção de um cadáver em local de difícil acesso, situado no barrilete da edificação, com acesso pelo telhado", disse o órgão.

O corpo foi encontrado pelo sogro da vítima, que acionou os bombeiros e a polícia. Natal Filho foi retirado após a energia elétrica ser desligada e as fiações elétricas próximas serem cortadas.

Em entrevista ao Estadão, Leonardo Soyer, 55 anos, amigo há mais de 20 anos do dentista, disse que ele atuava no local há décadas. Ambos frequentavam o Clube Social Feminino, no bairro Setor Sul, onde praticavam tênis e costumavam viajar com frequência para Aruanã, onde Natal tinha uma casa.

"Era um cara que não saía muito, mas, no final de semana, ia ao clube jogar tênis. A gente se encontrava sempre aos finais de semana e, quando tinha algum feriado, a gente sempre estava junto", disse o gerente comercial ao Estadão.

Leonardo suspeita que o amigo morreu por descarga elétrica após tentar resolver problema no compressor. Segundo ele, o dentista voltou do trabalho após o almoço na quinta e subiu no telhado para resolver o problema.

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