Dentista baleada na cabeça em assalto na porta de casa morre após 2 meses internada

A dentista Bernadete Kyoto Tokumoto, de 54 anos, morreu na noite da última terça-feira, 20, depois de ficar cerca de dois meses internada. No final de março, ela foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na porta de casa, em Suzano, na Grande São Paulo.

Depois de ser atingida, Bernadete foi socorrida. A dentista chegou a ser internada em estado grave no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, onde passou por cirurgia. Na última terça, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Gratidão a todos que oraram e se preocuparam com minha tia e minha família. Nesse momento de grande dor, nosso consolo é que ela está nos braços do nosso amado Pai e um dia nos encontraremos lá", escreveu a sobrinha de Bernadete, Nathalia Tokumoto, nas redes sociais.

O suspeito de cometer o crime, um homem de 24 anos, morreu dias depois da tentativa de assalto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, na época, ele se envolveu em uma troca de tiros com policiais e não resistiu aos ferimentos.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 25 de março, em Suzano. A vítima foi abordada pelo bandido enquanto estacionava o carro na garagem de casa, na Rua Joaquim García de Souza, no bairro Vila Amorim.

Imagens de monitoramento da rua registraram a ocorrência. O vídeo mostra o criminoso correndo pela rua. Ele aproveita o portão da garagem aberto e entra na residência da vítima. A mulher, aos gritos, é arrastada para a via. O homem entra em luta corporal com ela e efetua ao menos cinco disparos. Um atinge a cabeça dela e o outro, o antebraço.

O vídeo mostra o suspeito entrando na garagem e saindo com o carro (um veículo branco) da mulher, que permanece deitada no chão, inconsciente. Ela foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, onde foi submetida a uma cirurgia.

O carro levado foi encontrado horas depois, a cerca de quatro quilômetros do local do roubo, e estacionado na Estrada do Areião, também em Suzano.

No dia seguinte, o suspeito foi localizado e, em confronto com policiais militares da Rota, foi atingido. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ele reagiu à abordagem dos agentes, que intervieram. O homem foi socorrido, mas não resistiu.

A reportagem apurou, na ocasião, que o criminoso já tinha passagens pela polícia por roubo (duas vezes) e cumpria pena no Centro de Progressão de Pena de Mongaguá, litoral de São Paulo. No dia 11 de março, ele recebeu o benefício da saída temporária, que tinha se encerrado no dia 17 de março, dias antes de cometer o crime.