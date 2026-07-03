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Delegado da PF morre após ser atingido por policial militar durante operação no RS

Estadão Conteúdo

O delegado da Polícia Federal (PF) Michel Brasil Saliba, chefe da Delegacia da PF em Chuí (RS), morreu nesta sexta-feira, 3, em decorrência de complicações médicas causadas pelos disparos que o atingiram durante uma operação policial na última quinta-feira, 2. Informações preliminares apontam que os tiros foram disparados por um agente da Brigada Militar.

"A Polícia Federal manifesta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de tristeza e consternação", afirmou a corporação. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, decretou luto oficial de três dias.

Saliba foi atingido durante uma operação da PF que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de mercadorias provenientes de Miami, nos Estados Unidos. Segundo as investigações, os suspeitos operavam um sistema financeiro paralelo para sustentar as atividades ilícitas.

De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa teria origem em Santana do Livramento (RS) e seria responsável por coordenar a entrada irregular de mercadorias no Brasil por meio da fronteira com o Uruguai. "Segundo apurado, parte do grupo atuava em Miami, de onde partiam os produtos destinados ao esquema", informou a corporação.

Ao todo, foram expedidos nove mandados de busca e apreensão, e cerca de 40 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas foram bloqueadas. Os valores envolvidos podem chegar a R$ 28 milhões.

Saliba cumpria um dos mandados em Passo Fundo (RS) quando um policial militar, marido de uma das investigadas, atirou contra os agentes. O delegado foi atingido, assim como outro policial federal.

Ambos precisaram de atendimento médico. O segundo agente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, mas Saliba permaneceu internado em estado grave. Uma campanha de doação de sangue até chegou a ser divulgada nas redes para ajudar o delegado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos foi preso em flagrante. Em nota, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul confirmou que os tiros foram efetuados por um agente da corporação que estava de licença "para tratar de interesses particulares" e que "teria efetuado disparos de arma de fogo contra um policial federal durante o cumprimento de mandado judicial em desfavor de sua esposa".

Em nota enviada à reportagem na noite desta sexta-feira, a Brigada Militar informou que o agente aguarda audiência de custódia e que a Corregedoria-Geral da corporação acompanha o caso.

"A Brigada Militar manifesta profundo pesar pelo falecimento do delegado da Polícia Federal e reafirma seu compromisso com a preservação da vida, a legalidade, a transparência e a defesa da sociedade", afirmou a instituição.

Michel Brasil Saliba era natural de Bagé (RS) e ingressou na Polícia Federal em setembro de 2023, na Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima. Em abril deste ano, assumiu a chefia da Delegacia da PF em Chuí.

A morte foi lamentada por colegas e entidades ligadas à segurança pública, que prestaram homenagens aos familiares e amigos do delegado.

"Ele perdeu a vida no exercício pleno de suas funções, na linha de frente do combate à criminalidade organizada, exatamente onde o dever o convocava, e é assim que a instituição há de guardá-lo: como quem consagrou o mais elevado sentido do dever cumprido", escreveu a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, em nota.

"Sua morte recorda o risco real e cotidiano a que se expõem os que combatem o crime organizado e reafirma o dever do Estado brasileiro de proteger, valorizar e amparar aqueles que se colocam entre a sociedade e a criminalidade", acrescentou a entidade.

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