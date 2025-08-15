Delegado cita ameaça de deputado por postar foto de quem não assinou CPI da Exploração Infantil

O deputado Delegado Da Cunha (PP-SP) está sendo acusado de ameaças por um colega da Polícia Civil de São Paulo, o delegado Cristiano Macedo Engel. O parlamentar teria se irritado com o fato de Cristiano ter repostado em suas redes uma imagem que circula nas redes com fotos de 10 deputados por São Paulo que não teriam assinado a CPI da Exploração Infantil em Marajó, no Pará.

"Estão preocupados com as crianças ou censura?", escreveu Cristiano, que atua nas delegacias de Iepê e Sandovalina, na região de Presidente Prudente, interior paulista, e também é influenciador digital - 360 mil o seguem.

Entre os parlamentares está o deputado Da Cunha. Segundo Cristiano, após fazer a publicação em suas redes, recebeu uma mensagem do deputado Da Cunha. "Porque você está postando mentiras sobre mim? Tem ideia da quantidade de pessoas que estão me chamando de pedófilo por sua causa? Você quer um inimigo pra vida toda porque não assinei uma CPI ano passado, é isso?"

Ao Estadão, o parlamentar atribuiu a algum integrante da assessoria que cuida de suas redes a mensagem ao delegado. Ainda na quinta, 14, Da Cunha enviou um pedido de desculpas a Cristiano. "Vou apagar e pedir desculpas", disse.

Cristiano disse à reportagem que ficou surpreso com o que chamou de ameaça. "O que aconteceu foi o seguinte: eu repostei um post onde informava os deputados que não teriam assinado a CPI da Pedofilia. Depois de dois dias eu recebi uma mensagem no meu Direct no Instagram do deputado Delegado Da Cunha informando que por conta disso ele estava sendo ofendido nas redes sociais."

Segundo o delegado, Da Cunha o ameaçou. "Ele disse que era bom eu não tê-lo como inimigo. Eu fiquei surpreso com essa mensagem e vou representá-lo na Corregedoria da Câmara dos Deputados para que sejam tomadas as providências cabíveis. Tendo em vista seu histórico de ser violento."

"Fiz a postagem da imagem da qual constavam vários deputados e somente ele me ameaçou. Gosta de resolver as coisas na intimidação. Se chega pedindo na humildade para eu retirar a postagem eu retirava numa boa. Era para ter sido cassado por agressão a mulher, mas conseguiu se safar. Talvez isso o encorajou a agir com ameaças, com a sensação de impunidade."

COM A PALAVRA, O DEPUTADO DELEGADO DA CUNHA

A chefia de gabinete do parlamentar informou, em nota, que no dia 7 de março de 2024, o deputado federal Delegado Da Cunha solicitou, por meio do Requerimento 669/2024, a inclusão de sua assinatura no pedido de CPI N°1/2024 - Ilha de Marajó, apresentado pelo deputado Paulo Bilynskyj. "Quanto ao teor da mensagem enviada, é importante salientar que as redes sociais do delegado Da Cunha recebem centenas de mensagens diariamente e parte de sua equipe é destacada para respondê-las. Neste caso específico, Da Cunha esclarece que o texto não condiz com sua forma de atuação e que orientará firmemente sua assessoria para aprimorar a interlocução dentro do ambiente digital."

A assessoria do parlamentar enviou ao Estadão cópia do requerimento em que pediu a inclusão de seu nome na lista de assinaturas da CPI.

Informou, ainda, que Da Cunha enviou uma mensagem ao delegado Cristiano Macedo Engel 'para esclarecer o mal-entendido'.

Ao Estadão, Da Cunha esclareceu. "Não fui eu quem escreveu (a mensagem para o delegado). Foi alguém da minha assessoria de redes sociais. O delegado Cristiano é um delegado sério. Temos que ser amigos por uma Polícia Civil forte e unida. Errar já errei na minha vida, mas não pretendo errar mais. A gente amadurece."

O parlamentar reitera que protocolou requerimento para incluir seu nome na lista de assinaturas pela CPI.