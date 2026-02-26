Defesa Civil faz apelo para moradores não voltarem às áreas de risco em Juiz de Fora

A Defesa Civil de Minas Gerais publicou um vídeo nas redes sociais orientando moradores de Juiz de Fora a não retornarem a áreas classificadas como de risco após as fortes chuvas que atingiram a região.

Na publicação, o chefe do Gabinete Militar do Governador e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Rezende, solicita que a população "não retorne para áreas de risco, não permaneça ou não entre nela se não estiver".

Juiz de Fora enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, com 589 milímetros acumulados até o momento - mais de três vezes o volume esperado para o mês, de 170 milímetros. O número de vítimas fatais do município já passa de 40.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta quinta-feira, 26, incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá, município também atingido por alagamentos e deslizamentos que deixaram vítimas fatais.

O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Conforme mostrou o Estadão, Juiz de Fora tem a nona maior população do Brasil vivendo em áreas de risco. Dos 540 mil habitantes do município, cerca de 130 mil pessoas estão suscetíveis a deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência.