Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Defesa Civil do Estado de SP alerta para risco de temporais

Entre os dias 3 e 9 de novembro, há previsão de pancadas de chuva isoladas

Estadão Conteúdo
fonte

Houve registro de temporais em pontos espalhados por praticamente todas as regiões da cidade (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais ao longo desta semana. O órgão afirma que o avanço de frentes frias e a intensificação do corredor de umidade da Amazônia devem manter o tempo instável em todo o território paulista.

Entre os dias 3 e 9 de novembro, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O solo já encharcado pelas chuvas anteriores eleva o risco de alagamentos, deslizamentos e ventos fortes, que podem causar quedas de árvores, especialmente em áreas urbanas.

Segundo o órgão estadual, entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, uma nova frente fria, mais intensa, poderá provocar temporais generalizados, com acumulados muito altos em um período de apenas 24 horas em pontos isolados das regiões centro, oeste e sul do Estado.

"Também há possibilidade de rajadas de vento com forte intensidade, aumentando o risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e transtornos significativos em áreas vulneráveis", alerta.

Já no domingo, 9, o sistema frontal se afasta, e o tempo volta a ficar mais estável, com predomínio de sol e apenas chuva fraca e isolada na faixa leste, que engloba o litoral, o Vale do Paraíba e a região metropolitana de São Paulo.

As temperaturas permanecem dentro da média para o período, com sensação térmica amena nas manhãs e noites e ligeiramente elevada à tarde no interior.

A recomendação da Defesa Civil é que a população redobre a atenção, especialmente entre os dias 7 e 8, evitando áreas alagadas ou com risco de deslizamento. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/SÃO PAULO/CHUVA/ATENÇÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda