Defesa Civil do Estado de SP alerta para risco de temporais

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais ao longo desta semana. O órgão afirma que o avanço de frentes frias e a intensificação do corredor de umidade da Amazônia devem manter o tempo instável em todo o território paulista.

Entre os dias 3 e 9 de novembro, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O solo já encharcado pelas chuvas anteriores eleva o risco de alagamentos, deslizamentos e ventos fortes, que podem causar quedas de árvores, especialmente em áreas urbanas.

Segundo o órgão estadual, entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, uma nova frente fria, mais intensa, poderá provocar temporais generalizados, com acumulados muito altos em um período de apenas 24 horas em pontos isolados das regiões centro, oeste e sul do Estado.

"Também há possibilidade de rajadas de vento com forte intensidade, aumentando o risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e transtornos significativos em áreas vulneráveis", alerta.

Já no domingo, 9, o sistema frontal se afasta, e o tempo volta a ficar mais estável, com predomínio de sol e apenas chuva fraca e isolada na faixa leste, que engloba o litoral, o Vale do Paraíba e a região metropolitana de São Paulo.

As temperaturas permanecem dentro da média para o período, com sensação térmica amena nas manhãs e noites e ligeiramente elevada à tarde no interior.

A recomendação da Defesa Civil é que a população redobre a atenção, especialmente entre os dias 7 e 8, evitando áreas alagadas ou com risco de deslizamento. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.