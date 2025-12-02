Defesa Civil de SP faz alerta para chuvas fortes, rajadas de vento e raios no Estado

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta segunda-feira, 1°, um alerta de tempestades para todo o Estado. Segundo o órgão, os municípios paulistas devem se atentar para a passagem de um sistema meteorológico entre terça, 2, e quarta-feira, 3, que podem trazer chuvas fortes, rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo.

Embora não haja a previsão para grandes acumulados, a Defesa Civil afirma que existe o risco de as cidades sofrerem com alagamentos, enxurradas, deslizamentos e problemas provocados pelas rajadas de ventos e descargas elétricas. No litoral, diz o órgão, o cenário também favorece agitação marítima e ressacas.

"Durante a tarde, a formação de uma área de baixa pressão na costa aumenta a nebulosidade e cria condições para pancadas de chuva moderada a forte em todas as regionais do Estado. Com a passagem desse sistema, as temperaturas tendem a cair", informou a Defesa Civil.

Na capital, os termômetros devem variar entre 21°C e 27°C. Em Bauru, no interior do Estado, a máxima prevista é de 29°C, enquanto em São José do Rio Preto - onde o calor deve continuar -, os termômetros devem chegar aos 37°C.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a terça-feira será de calor na parte da manhã e da tarde na capital paulista, mas a propagação de uma área de baixa pressão poderá reverter o cenário no período da noite.

"As precipitações mais significativas estão previstas entre a tarde e o período da noite, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas com raios e eventuais rajadas de vento que podem superar os 45km/h", disse o centro, que alertou para a possibilidade de queda de árvores e formação de alagamentos na cidade.

Já na quarta-feira, 3, a previsão é de chuva desde a madrugada, com as precipitações se intensificando entre a tarde e boa parte do período noturno. "A chuva diminui no fim da noite, onde a previsão é de apenas chuviscos ocasionais. As temperaturas variam entre mínima de 17°C, que deve ser registrada no fim da noite, e máxima de apenas 23°C".