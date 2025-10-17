Defesa Civil de SP faz alerta de temporais para o Estado

A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais em todo o Estado de São Paulo, válido a partir da noite desta sexta-feira, 17, até o próximo domingo, 19.

De acordo com o órgão, a instabilidade deve se espalhar por todo o território paulista, com previsão de fortes chuvas, rajadas de vento e descargas elétricas. Há também possibilidade de queda de granizo, de forma mais isolada.

A mudança no tempo, após dias de calor, é resultado do avanço de uma frente fria associada à umidade proveniente da Amazônia, que deve provocar queda nas temperaturas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil.

Na região metropolitana de São Paulo, há previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo isolado. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 26°C, enquanto a mínima será de 11°C, segundo a Defesa Civil.

A região do litoral norte deverá registrar as chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes, com temperaturas entre 15°C e 27°C. Já na Baixada Santista, os termômetros devem variar entre 16°C e 25°C no fim de semana, também com condições para tempestades.

"A previsão indica também ventos de forte a muito forte intensidade ao longo de todo o litoral paulista, o que pode causar ressacas, agitação marítima e risco para a navegação de pequenas embarcações", informou a Defesa Civil.

Na região de São José dos Campos, as temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de ventos fortes e descargas elétricas. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros devem registrar mínimas de 7°C e máximas de 22°C, com possibilidade de granizo isolado.

O Vale do Ribeira e a região de Itapeva terão mínimas de 15°C e máximas de 26°C, segundo a Defesa Civil. Já nas regiões de Sorocaba e Campinas, no interior do Estado, as temperaturas variam de 11°C a 23°C, também com chance de granizo.

Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas de chuva. Situação semelhante é esperada nas regiões de Bauru e Araraquara, onde os termômetros devem marcar entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.

O calor deve persistir em Araçatuba e São José do Rio Preto, onde as máximas poderão chegar a 33°C, com tempestades mais localizadas, e também em Barretos, Franca e Ribeirão Preto, onde o calor poderá atingir 34°C. Nessas áreas, os temporais devem ocorrer de forma mais isolada.

"A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou estruturas metálicas e evite áreas alagadas", reforçou o órgão.