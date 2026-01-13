Defesa Civil de SP emite alerta de tempestades no Estado para os próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta terça-feira, 13, um alerta de tempestades para todo o território paulista. O aviso é válido a partir da próxima quarta, 14, e se estende até sexta-feira, 16.

Conforme o órgão, um sistema meteorológico próximo da Região Sudeste criará condições para chuvas intensas que podem "ocorrer em forma de tempestades, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo".

As chuvas serão mais intensas na quinta-feira, 15, principalmente nos municípios que fazem parte da faixa leste do estado, informa a Defesa Civil.

Durante esses dias, porém, a previsão é de que as temperaturas continuem altas e com a sensação de abafamento. Na capital paulista, os termômetros devem chegar aos 27°C.

Segundo a Defesa Civil, os acumulados neste período vão variar por regiões. Na Grande São Paulo, a projeção é de que volume de chuva seja muito alto. Veja a lista abaixo:

- Muito alto: Região Metropolitana da Capital Paulista, Vale do Ribeira e regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba;

- Alto: Baixada Santista e regiões de São José dos Campos, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Bauru e Araraquara;

- Médio: Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

"A orientação é atenção redobrada aos moradores de áreas vulneráveis, onde há maior incidência de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores", diz Defesa Civil, que reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais da entidade.

Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o CEP da localidade de interesse. Em caso de emergência acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.