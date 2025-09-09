Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP

Estadão Conteúdo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de ventos fortes nesta terça-feira, 9, em várias regiões, devido à aproximação de um ciclone extratropical.

A condição climática deve atingir as regiões de:

- Marília - Bauru - Ribeirão Preto - Registro - Itapeva - Sorocaba - Araraquara - Campinas - Baixada Santista - São José dos Campos - Serra da Mantiqueira - Litoral norte - Baixada Santista - Região Metropolitana da capital Os modelos meteorológicos indicam que as rajadas de vento poderão ser bem fortes e capazes de causar transtornos como quedas de árvores e destelhamento de imóveis. No interior do Estado, também aumenta o risco de incêndios, pois o vento pode espalhar os focos de queimadas com rapidez.

Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Durante ventos fortes, afaste-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faça queimadas.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

