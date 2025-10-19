Defesa Civil alerta para frio intenso em SP nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu neste domingo, 19, um alerta de frio intenso. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do órgão estadual, nos próximos dias, as temperaturas terão queda acentuada, com previsão de mínimas de 8°C para a Região Metropolitana, 5°C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva, e 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas.

O CGE prevê ainda mínimas de 11°C nas regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, e 14°C na Baixada Santista e Litoral Norte.

Para a capital paulista, o dia mais frio será na terça-feira, 21, com mínima prevista de 10°C, 6,5°C abaixo da mínima média do período. A máxima não deve passar de 19°C.

Com a temperatura abaixo da média, o governo paulista ativou o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na noite deste domingo. A medida visa oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

A ação deve ocorrer até a manhã da quarta-feira, 22. Durante todos os dias de funcionamento, o abrigo disponibilizará alimentação, colchões, cobertores e acolhimento a pessoas em situação de rua.