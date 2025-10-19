Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Defesa Civil alerta para frio intenso em SP nos próximos dias

Estadão Conteúdo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu neste domingo, 19, um alerta de frio intenso. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do órgão estadual, nos próximos dias, as temperaturas terão queda acentuada, com previsão de mínimas de 8°C para a Região Metropolitana, 5°C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva, e 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas.

O CGE prevê ainda mínimas de 11°C nas regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, e 14°C na Baixada Santista e Litoral Norte.

Para a capital paulista, o dia mais frio será na terça-feira, 21, com mínima prevista de 10°C, 6,5°C abaixo da mínima média do período. A máxima não deve passar de 19°C.

Com a temperatura abaixo da média, o governo paulista ativou o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na noite deste domingo. A medida visa oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

A ação deve ocorrer até a manhã da quarta-feira, 22. Durante todos os dias de funcionamento, o abrigo disponibilizará alimentação, colchões, cobertores e acolhimento a pessoas em situação de rua.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima

frio

SP

previsão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda