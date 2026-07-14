De roupa a papel higiênico: empresas faturam alto vendendo para presos; conheça o mercado

Uma empresa viralizou no Instagram ao se especializar em atender o sistema prisional mineiro. Direto de Belo Horizonte-MG, a PJL, sigla de Paz, Justiça e Liberdade e informalmente conhecida como "Loja do Preso", foi fundada em 2018. Ela oferece kits com alimentos, produtos de higiene, vestuário e outros itens, todos adaptados às rigorosas regras das unidades prisionais de Minas Gerais, suprindo as necessidades de detentos e suas famílias.

Biscoitos, pão de forma, xampu, sabão em pó, repelente, cadernos, rádios e Bíblias estão entre os produtos. O vestuário também é selecionado com cuidado, apresentando roupas sóbrias de cor única. As peças são exibidas em manequins, seguindo os padrões aceitos pelas cadeias.

Exigências detalhadas para itens de presídio

A principal expertise do negócio reside no domínio das exigências de cada presídio. Estas regras raramente seguem um padrão único. Existem unidades onde apenas creme antitranspirante é liberado, enquanto em outras, somente roll-on em frasco de vidro transparente é aceito.

Muitos produtos precisam ser transferidos para saquinhos transparentes antes da entrega. Um pacote de biscoito, por exemplo, deve sair da embalagem original. Barbeadores, em muitos casos, são restritos a lâmina única. O xampu tem quantidade limitada e o papel higiênico é enviado sem o rolo central, na embalagem completa.

A localização da loja em Belo Horizonte não é aleatória. Ela fica próxima ao Fórum da cidade e à Defensoria Pública. Nestes locais, funcionam varas criminais e de execução penal, além de ocorrerem audiências de custódia. Esses pontos são de passagem constante para famílias envolvidas em processos judiciais.

Empresas fazem sucesso atendendo o sistema prisional

A Jumbo CDP é a primeira empresa brasileira especializada na montagem e envio de kits (os "jumbos") para detentos em unidades prisionais. O serviço permite que familiares enviem roupas e produtos essenciais sem enfrentar filas, com os itens seguindo rigorosamente as normas de padronização exigidas pelos presídios. A compra é feita 100% online, e a empresa realiza entregas diretas com opções de frete grátis.

Já a Boutique das Cunhadas é uma loja especializada em moda para visitas em presídios. Ela oferece looks que seguem as normas da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). As peças são comercializadas via Instagram e marketplaces, confeccionadas sem zíperes, botões ou bolsos para atender às exigências de segurança.