De Janja a Maya Gabeira: quem são os escolhidos pela COP30 para mobilizar debates

A presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) anunciou nesta quarta-feira, 14, trinta nomes que atuarão como mobilizadores de debates relacionados ao evento em todas as regiões do mundo.

A lista inclui nomes como o da primeira-dama brasileira, Janja da Silva; a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern; e a surfista Maya Gabeira; entre outros. (Veja abaixo a lista completa).

Os enviados especiais atuarão em contato direto com as áreas para as quais foram escolhidos para realizar discussões, levar mensagens da presidência e colher demandas desses grupos para apresentar à cúpula. Foram definidas dez regiões estratégicas do planeta: Oriente Médio; Sul da Ásia; África; Oceania; América do Norte; Europa; América Latina; Leste Asiático; Setor privado Amazônico; e Sociedade Civil Amazônica.

Além dessas regiões, foram selecionados representantes para 20 setores: sociedade civil; florestas; sindicatos; direitos humanos e transição justa; energia; saúde; integridade de informação; mulheres; igualdade racial e periferias; cultura e indústria criativa; bioeconomia; governos subnacionais amazônicos; setor empresarial; oceanos; esportes; agricultura familiar; agricultura; soluções urbanas; Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; e Povos Indígenas.

"Os enviados funcionarão como caixas de ressonância de setores e de geografias, verdadeiros canais e facilitadores do fluxo de informações e de percepções de suas respectivas áreas", disse o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago.

A COP30 ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. A conferência é o principal encontro global para debater ações para o combate às mudanças climáticas. Nesta edição, os países vão definir novas metas no âmbito do Acordo de Paris, que completa 10 anos.

Veja o perfil de alguns dos enviados:

- Janja da Silva: Socióloga, com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade e especialização em História e Cidade, e primeira-dama do Brasil, Janja será a representante para o tema "mulheres".

- Jacinda Ardern: Ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, atualmente é patrona da Fundação Christchurch Call, onde trata sobre combate ao extremismo. Jacinda será enviada especial à Oceania.

- Maya Gabeira: Surfista de ondas gigantes e ativista pelo meio ambiente, Maya será a representante de "esportes".

- Jurema Werneck: Diretora-executiva da Anistia Internacional e ativista dos direitos humanos, a médica Jurema Werneck atuará no tema "igualdade racial e periferias".

- Adnan Amin: Diplomata e economista queniano, Amin foi CEO da COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Liderou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em Nova York. Amin será o enviado para o Oriente Médio.

- Arunabah Ghosh: É copresidente do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial sobre o Nexo Energético e vice-presidente do Comitê da ONU para Políticas de Desenvolvimento. Fundador do Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água (CEEW), uma das principais organizações climáticas da Ásia, será o enviado especial no Sul do Continente.

- Carlos Lopes: O economista atuou como secretário executivo da Comissão Econômica da ONU para a África e atualmente preside o conselho da Fundação Africana para o Clima. Lopes será o enviado para África.

- Jonathan Pershing: Pershing participa das negociações climáticas desde a década de 1990, além de ter feito parte da equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), vencedora do prêmio Nobel em 2007. Atualmente é diretor de Meio Ambiente da Fundação William e Flora Hewlett, e atuou como adjunto do Enviado Presidencial John Kerry. Será o representante da América do Norte.

- Laurence Tubiana: Diplomata francesa, Laurence Tubiana foi uma das principais responsáveis pela confecção do Acordo de Paris e atuou como Embaixadora para Mudanças Climáticas da França. Atualmente, é CEO da Fundação Europeia para o Clima e será enviada especial para Europa.

- Patrícia Espinosa: Diplomata mexicana, foi secretária executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e atuou na implementação do Acordo de Paris. É CEO da consultoria onepoint5 e será enviada especial para América Latina.

- Xie Zhenhua: Representante da China para o tema, Zhenhua atuou em negociações climáticas entre China e Estados Unidos, e no Acordo de Paris. Atualmente é presidente do Instituto de Clima Califórnia-China e será o enviado especial para o Leste Asiático.

Além dos nomes citados anteriormente, outros especialistas farão parte do grupo de notáveis anunciado pela COP30:

Denis Minev (setor privado amazônico); Joaquim Belo (sociedade civil amazônica); André Guimarães (sociedade civil); Beto Veríssimo (florestas); Clemente Ganz (sindicatos); Denise Dora (direitos humanos e transição justa); Elbia Gannoum (energia); Ethel Maciel (saúde); Frederico Assis (integridade de informação); Maguy Etlin (cultura e indústria criativa); Marcelo Behar (bioeconomia); Marcello Brito (governos subnacionais amazônicos); Marina Grossi (setor empresarial); Marinez Scherer (oceanos); Paulo Petersen (agricultura familiar); Philip Yang (soluções urbanas); Roberto Rodrigues (agricultura); Sérgio Xavier (Fórum Brasileiro de Mudança do Clima); Sinéia do Vale (povos indígenas).