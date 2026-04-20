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Danilo Pereira, brasileiro desaparecido na Argentina, é encontrado morto

De acordo com o La Nación, Pereira deu entrada como não identificado em um hospital em Buenos Aires "devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína"

Estadão Conteúdo

O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto em Buenos Aires, capital da Argentina, nesta segunda-feira, 20, segundo o jornal argentino La Nación. Pereira estava desaparecido desde a última terça-feira, 14.

Naquele dia, o professor brasileiro fez contato com amigos e avisou que iria encontrar uma pessoa, um chileno que conhecera por meio de um aplicativo de relacionamentos, mas parou de responder mensagens. A última informação que ele compartilhou foi a localização com o endereço do homem, um local que fica no centro da capital argentina.

De acordo com o La Nación, na quarta-feira, 15, Pereira deu entrada como não identificado no hospital Ramos Mejía, em Buenos Aires, "devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína". Ele teria falecido ainda no dia 15.

Um amigo de Danilo ouvido pelo La Nación afirmou que conseguiu encontrar e conversar com o "jovem chileno" com quem o professor desaparecido estava antes de desaparecer, e que ele lhe contou que o brasileiro saiu do local após "uma pequena discussão, mais ou menos na mesma hora em que enviou a última mensagem".

Danilo morava em Buenos Aires havia cinco meses. Na quarta, amigos publicaram nas redes sociais que Danilo estava desaparecido havia 24 horas e as autoridades locais já haviam sido acionadas. Até a noite de domingo, 19, ainda não havia informações sobre o paradeiro do professor.

Danilo deu aulas de inglês no Centro de Idiomas da Universidade Federal de Goiás por 12 anos e, até pouco antes de se mudar para Buenos Aires, morava no Rio de Janeiro, onde cursava um doutorado em linguística aplicada. Ele defenderia sua tese nas próximas semanas.

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