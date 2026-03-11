Dani Calabresa estrela campanha que marca retorno de pratos após pedidos na redes

A humorista e apresentadora Dani Calabresa é a protagonista de uma campanha publicitária que marca o retorno de cinco itens ao cardápio de uma rede de restaurantes no Brasil. Os pratos haviam sido retirados do menu e voltaram a ser oferecidos após pedidos de consumidores nas redes sociais.

A ação, chamada de Back to Outback, apresenta vídeos publicados nos canais digitais da marca. Nas peças, Dani Calabresa reage a comentários de clientes que pediam a volta de pratos considerados favoritos do público. Segundo a empresa, a escolha dos itens foi baseada em pesquisas e na análise de pedidos feitos por consumidores nos canais oficiais e nas redes sociais. Os itens devem ficar disponíveis até 10 de maio, segundo a empresa.

Pratos que voltaram ao cardápio

Cinco opções retornaram ao cardápio das unidades da rede no país por tempo limitado. De acordo com a empresa, os preços sugeridos são:

Aussie Beef Quesadillas – R$ 99,90

Chook’n Dillas – R$ 89,90

Ribs Rocker Crown – R$ 179,90

Catupiry® Madness Burger – R$ 66,90

S’mores Outback – R$ 34,90

Campanha nas redes sociais

A campanha foi criada pela agência Ampfy e tem foco no ambiente digital. Nas peças publicadas nas redes sociais, o humor da apresentadora é usado para representar a reação dos consumidores ao retorno dos pratos.

Unidades em Belém

Os itens passam a integrar temporariamente o cardápio das 188 unidades da rede no Brasil. Em Belém, os restaurantes ficam localizados em dois shoppings:

Boulevard Shopping Belém

Parque Shopping Belém

Os produtos também estarão disponíveis no delivery, com exceção da Ribs Rocker Crown, que será servida apenas nas unidades físicas.