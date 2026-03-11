Capa Jornal Amazônia
Dani Calabresa estrela campanha que marca retorno de pratos após pedidos na redes

Cinco itens voltam ao cardápio de rede de restaurantes no Brasil após pedidos de clientes nas redes sociais

O Liberal
fonte

Dani Calabresa (Divulgação)

A humorista e apresentadora Dani Calabresa é a protagonista de uma campanha publicitária que marca o retorno de cinco itens ao cardápio de uma rede de restaurantes no Brasil. Os pratos haviam sido retirados do menu e voltaram a ser oferecidos após pedidos de consumidores nas redes sociais.

A ação, chamada de Back to Outback, apresenta vídeos publicados nos canais digitais da marca. Nas peças, Dani Calabresa reage a comentários de clientes que pediam a volta de pratos considerados favoritos do público. Segundo a empresa, a escolha dos itens foi baseada em pesquisas e na análise de pedidos feitos por consumidores nos canais oficiais e nas redes sociais. Os itens devem ficar disponíveis até 10 de maio, segundo a empresa.

Pratos que voltaram ao cardápio

Cinco opções retornaram ao cardápio das unidades da rede no país por tempo limitado. De acordo com a empresa, os preços sugeridos são:

  • Aussie Beef Quesadillas – R$ 99,90
  • Chook’n Dillas – R$ 89,90
  • Ribs Rocker Crown – R$ 179,90
  • Catupiry® Madness Burger – R$ 66,90
  • S’mores Outback – R$ 34,90

Campanha nas redes sociais

A campanha foi criada pela agência Ampfy e tem foco no ambiente digital. Nas peças publicadas nas redes sociais, o humor da apresentadora é usado para representar a reação dos consumidores ao retorno dos pratos.

Unidades em Belém

Os itens passam a integrar temporariamente o cardápio das 188 unidades da rede no Brasil. Em Belém, os restaurantes ficam localizados em dois shoppings:

  • Boulevard Shopping Belém
  • Parque Shopping Belém

Os produtos também estarão disponíveis no delivery, com exceção da Ribs Rocker Crown, que será servida apenas nas unidades físicas.

 
