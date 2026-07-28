Cursos de Férias gratuitos em Belém focam em desenvolvimento profissional; saiba como participar!

Capacitações nas áreas de desenvolvimento humano, tecnologia, saúde e organização acadêmica serão realizadas entre os dias 27 e 30 de julho, com certificado e vagas limitadas

A Faci Wyden está com inscrições abertas para Cursos de Férias gratuitos, que acontecerão entre 27 e 30 de julho. A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional e aquisição de novos conhecimentos para estudantes e profissionais interessados em impulsionar suas carreiras.

Com uma programação focada em temas atuais e de aplicação prática, os cursos abrangem áreas como desenvolvimento humano, organização acadêmica, tecnologia e saúde. O objetivo é desenvolver competências essenciais para o mercado.

Entre as opções oferecidas estão Gestão das Emoções e Clima Organizacional, Planejamento de Estudos - Descomplicando a Vida Universitária, Excel Avançado e Primeiros Socorros. As aulas ocorrerão sempre às 16h.

Conteúdo prático e certificado

Todos os cursos oferecem conteúdo prático e certificado aos participantes, reforçando o compromisso da faculdade em garantir aprendizado contínuo. As vagas para cada turma são limitadas.

Luana Rodrigues, gerente comercial da Faci Wyden, destaca que os Cursos de Férias são uma excelente oportunidade. Eles permitem adquirir novos conhecimentos e fortalecer competências importantes para a vida acadêmica e o mercado de trabalho.

A proposta é oferecer uma formação prática, acessível e alinhada às necessidades atuais de estudantes e profissionais, segundo a gerente.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar a inscrição por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/Yrz7FDnsBe. É importante lembrar que as vagas são limitadas.

Programação completa

Confira a agenda dos Cursos de Férias da Faci Wyden:

27/7 (segunda-feira), às 16h: Gestão das Emoções e Clima Organizacional – Estratégias para promover bem-estar, engajamento e alta performance nas equipes.

Gestão das Emoções e Clima Organizacional – Estratégias para promover bem-estar, engajamento e alta performance nas equipes. 28/7 (terça-feira), às 16h: Planejamento de Estudos – Descomplicando a Vida Universitária.

Planejamento de Estudos – Descomplicando a Vida Universitária. 29/7 (quarta-feira), às 16h: Excel Avançado.

Excel Avançado. 30/7 (quinta-feira), às 16h: Primeiros Socorros.