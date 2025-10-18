Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cursinhos populares receberão investimento de R$ 108 milhões em 2026

Estadão Conteúdo

O governo federal vai investir R$ 108 milhões em apoio a até 500 cursinhos populares em todo o País no ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para fazer o anúncio do edital que prevê o investimento em encontro com alunos, professores e coordenadores da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP).

O chefe do Executivo está acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Fazenda, Fernando Haddad, do Trabalho, Luiz Marinho, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

A publicação do novo edital está prevista para dezembro. Com a nova chamada pública, o ministério da Educação pretende ampliar a rede de cursinhos que preparam estudantes de baixa renda a vestibulares para entrada em universidades, assim como fortalecer a estrutura de apoio técnico, garantindo mais oportunidades a estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNO/INVESTIMENTO/CURSINHOS POPULARES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda