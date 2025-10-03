Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Crise do metanol: entenda uma das principais hipóteses investigadas pela polícia de SP

Para a PC, a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames

Estadão Conteúdo
fonte

Brasil tem 59 casos notificados de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica destilada (vecstock / Freepik)

Uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo é de que a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames com a substância. Até o momento, são investigadas ao menos 5 mortes sob suspeita de intoxicação no Estado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes têm feito operações diárias em vários locais para fiscalizar a venda de bebidas e rastrear a origem dos produtos falsificados.

"As equipes verificam bares, adegas e distribuidoras em diferentes municípios, analisam a documentação e recolhem bebidas suspeitas para análise", diz. A pasta acrescenta que mais 2,5 mil garrafas foram apreendidas nesta semana e nove estabelecimentos foram fechados, entre eles, duas distribuidoras.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 3, um homem apontado como um dos principais fornecedores de insumos usados para a falsificação de bebidas destiladas não só na capital paulista, mas também em outras regiões do Estado.

A ação aconteceu no Jardim Carumbé, zona leste da capital, durante operação voltada ao combate à venda de bebidas falsificadas. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

O homem, que não teve a identidade divulgada, é investigado por comercializar garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que eram colados nas garrafas para simular originalidade.

Conforme a Polícia Civil, ao menos dois imóveis seriam usados por ele para armazenar o material a ser usado nas adulterações - ainda não há informações específicas sobre a utilização de metanol no esquema.

Os locais serviriam de base também para distribuir os produtos aos revendedores. Imagens obtidas pela reportagem mostram que as garrafas apreendidas são de produtos destilados, como vodca, gim e uísque.

Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, sendo 11 confirmados. A substância pode levar à cegueira e até à morte. Já há casos em investigação em São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná e Bahia. Um deles é o rapper Hungria, que está internado em Brasília.

Nesta sexta-feira, indústrias de três Estados foram alvo de fiscalização da Polícia Federal por suspeita de venda de bebida adulterada. A ação ocorreu em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

METANOL/INTOXICAÇÃO/BEBIDAS/FALSIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda