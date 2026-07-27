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ASSALTO

Criminosos tentam assaltar residência no Morumbi e atiram contra veículo em condomínio

Os homens teriam entrado no condomínio após romperem os cadeados do portão lateral com um alicate de corte

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 13:23

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa ( Foto: Carmem Helena / Arquivo O Liberal )

A Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo de residência ocorrida na noite de domingo, 26, na Avenida Visconde de Nacar, no bairro Real Parque, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao menos quatro homens encapuzados entraram no condomínio após romperem os cadeados do portão lateral com um alicate de corte. Na sequência, eles danificaram as câmeras de monitoramento com tinta spray, mas deixaram o local antes de invadir qualquer unidade ou furtar bens.

Na fuga, os criminosos dispararam contra um veículo que se aproximava da entrada do condomínio. Pelo menos dois tiros atingiram o automóvel, mas o motorista não ficou ferido.

Após o crime, policiais militares localizaram o veículo utilizado pelos suspeitos, um Jeep Compass abandonado na Vila Andrade. O automóvel, com placas adulteradas, havia sido pintado de outra cor e foi identificado como produto de furto.

Também foram apreendidos estojos de munição, um alicate de corte e uma escada metálica.

A perícia foi acionada para os locais relacionados com a ocorrência. O caso foi registrado como tentativa de roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização de veículo pelo 89º DP.

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