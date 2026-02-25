Criminosos invadem mercado e fazem funcionários reféns em Moema, bairro nobre da zona sul de SP

Cinco criminosos armados invadiram um mercado e fizeram funcionários reféns na noite de terça-feira, 24, em Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Militar foi acionada para ir ao estabelecimento, localizado na Avenida Iraí, na altura do número 675, após a fuga da quadrilha.

No local, as vítimas relataram que o grupo entrou no estabelecimento e rendeu os funcionários. Os criminosos estavam armados. Durante a ação, um alarme disparou, o que assustou os suspeitos, que fugiram levando produtos roubados.

Segundo a pasta, o representante do mercado não soube especificar quais itens foram levados pela quadrilha, mas afirmou que irá disponibilizar à Polícia Civil os vídeos de câmeras de monitoramento que flagraram a ação.

O caso foi registrado como roubo no 27º Distrito Policial do Ibirapuera e é investigado.

Roubos em Moema

Na semana passada, outro comércio já havia sido alvo de criminosos na região de Moema. Uma quadrilha invadiu uma joalheria localizada em um prédio na Alameda Maracatins e furtou joias avaliadas em R$ 1 milhão.

Além das joias, os criminosos levaram louças, como travessas e pratos, além de um faqueiro de prata. A Polícia Civil investiga o caso.