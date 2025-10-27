Criminosos armados invadem mansões e fazem vítimas reféns em cidade jardim, bairro nobre de SP

Criminosos armados invadiram duas mansões no bairro nobre de Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, na tarde de sábado, 25, e fizeram reféns durante a ação. A Polícia Civil do Estado investiga o caso como roubo a residência. Não há informações sobre prisões até o momento.

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando foi acionada para atender a ocorrência na Rua dos Limantos. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram as vítimas - duas mulheres, de 54 e 67 anos.

Elas relataram que quatro criminosos, encapuzados e usando luvas, invadiram um imóvel e renderam um familiar delas. Enquanto isso, outros três suspeitos pularam o muro de uma casa próxima, onde renderam mais dois familiares e subtraíram dólares, bolsas e joias.

De acordo com a Polícia Civil, foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como roubo a residência no 89° DP (Jardim Taboão).

Na semana passada, bandidos assaltaram uma casa na tarde de quarta-feira, 22, na região do Jardins, zona oeste de São Paulo. Eles usaram uma abraçadeira de nylon para prender os pés e as mãos de uma babá que estava no imóvel, segundo boletim de ocorrência obtido pelo Estadão.

A vítima, de 45 anos, foi mantida refém enquanto cuidava de uma criança - o bebê ficou no colo dela no momento do roubo.

Ao menos quatro criminosos participaram da ação, que teve como alvo uma residência na Rua Maestro Elias Lobo, no bairro Jardim Paulista. Os objetos levados pelo grupo incluem bolsas de grife, joias, óculos de sol e até um videogame. Ninguém foi preso até o momento.