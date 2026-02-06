Capa Jornal Amazônia
Crimes sexuais: casal responsável por orfanato e procurado pela Interpol é preso

Homem e mulher foram condenados por estupro e outros crimes contra vulneráveis. Investigações apontaram vídeos dos abusos e inclusão na lista da Interpol

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Célida Maria Pires Berto Braga e Gledson Braga Evangelista (Reprodução / Rede Globo)

Um casal que administrou um orfanato foi preso nesta quarta-feira (4), em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O homem, de 61 anos, e a mulher, de 69, foram condenados por crimes sexuais contra vulneráveis, incluindo estupro e sequestro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os dois eram responsáveis por um orfanato e adotaram diversas crianças ao longo dos anos. As investigações indicaram a existência de suspeitas de abusos sexuais contra menores de idade no local.

Inclusão na lista da Interpol

Havia também uma apuração sobre a produção e a divulgação de registros audiovisuais dos crimes, o que motivou a inclusão dos procurados na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

A ação de prisão foi integrada, envolvendo a Polícia Federal (PF), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ). Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Estado de Minas Gerais.

Penas dos condenados

Segundo informações da Polícia Federal (PF), o homem foi condenado definitivamente a 36 anos de prisão. A pena será cumprida em regime fechado pelo crime de estupro.

Já a mulher recebeu uma condenação por diversos crimes, como estupro, estupro qualificado, sequestro e cárcere privado. Sua pena foi fixada em 20 anos de reclusão, também em regime fechado.

