Crime e violência seguem como principal preocupação dos brasileiros, aponta pesquisa

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta segunda-feira, 2, aponta que o crime e a violência seguem sendo a principal preocupação do eleitor brasileiro, citados por 41% dos entrevistados. Apesar de já ser um destaque nas pautas nacionais, o assunto ganhou mais tração após a megaoperação no Rio de Janeiro (RJ) em outubro do ano passado.

No entanto, o instituto destaca que houve uma queda de quatro pontos porcentuais em relação ao mês anterior sobre o tema, o que indica um arrefecimento de sua centralidade no debate público após a forte visibilidade observada ao final de 2025. Ainda assim, o Brasil é o sexto País mais preocupado com segurança pública do mundo.

Em seguida aparecem saúde (36%) e corrupção financeira e política (33%), empatada com pobreza e desigualdade social (33%).

"Isso indica um deslocamento gradual do foco para questões estruturais e de impacto mais direto no cotidiano. Também reforça a leitura de que temas institucionais tendem a perder peso relativo quando outras demandas sociais ganham centralidade", explica o CEO da Ipsos no Brasil, Diego Pagura.

Outros temas relevantes incluem impostos (28%), inflação (26%) e educação (19%). Questões ambientais surgem em patamar intermediário, com mudanças climáticas (18%) e ameaças ao meio ambiente (11%).

Já preocupações como extremismo (9%), declínio moral (5%) e manutenção de programas sociais (3%) aparecem com menor peso.

No campo da percepção geral do País, 45% afirmam que o Brasil está indo na direção certa, avanço de quatro pontos em relação ao mês anterior e de seis pontos na comparação anual. Ainda assim, a maioria (55%) avalia que o Brasil segue no caminho errado, embora esse índice tenha recuado.

A avaliação da economia segue majoritariamente negativa, mas em melhora. Para 43%, a situação econômica é considerada boa, alta de seis pontos em relação ao mês passado e de dez pontos na comparação com um ano atrás. Já 57% ainda classificam o cenário como ruim.

A pesquisa faz parte do levantamento internacional Global Advisor, realizado pela Ipsos entre 24 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026, de modo on-line. No Brasil, foram entrevistados cerca de 1.000 adultos, com idade entre 16 e 74 anos. O intervalo de credibilidade é de aproximadamente 3,5 pontos porcentuais.