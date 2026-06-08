Criança de 11 anos é internada com suspeita de envenenamento no RJ

Um menino de 11 anos está internado há quase uma semana em um hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com suspeita de envenenamento.

O pai de Arthur de Mello da Silva, Ademir de Mello, afirmou em entrevista à TV Record que o filho teria passado mal após comer um bolo. Ele não deu detalhes sobre a origem do alimento.

Arthur apresentou os primeiros sintomas na noite da última segunda-feira, 1º, após sair da escola e ir para a casa do pai, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.

O menino foi levado a um hospital da região, mas precisou ser transferido na terça-feira, 2, para o Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, onde permanece internado até esta segunda-feira, 8.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) afirmou, em nota, que a condição de saúde de Arthur é grave, mas não forneceu detalhes sobre o quadro.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 64ª Delegacia de Polícia, de São João do Meriti, que realiza a oitiva de testemunhas e aguarda a conclusão dos laudos médicos, toxicológicos e periciais já requisitados.

A corporação diz que, paralelamente, equipes realizam diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

"Neste momento, nenhuma linha de investigação foi descartada, e qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos dependerá da análise de todos os elementos reunidos ao longo da apuração", afirma.