Criança de 10 anos perde a visão de um olho após agressão em escola do Rio

Ele participava de uma atividade de Educação Física, sob supervisão de um professor.

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem Ilustrativa (Freepik)

Um aluno de 10 anos da Escola Municipal Leonel de Azevedo, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, perdeu a visão de um olho após uma agressão, no dia 18 deste mês, durante o recreio.

A criança do 5º ano do ensino fundamental estava sendo vítima de bullying na escola, e teria sido acertada com um soco por outro estudante do 7º ano.



A criança foi levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde exames apontaram uma lesão grave na retina do olho direito. Ele foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde segue internado.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio diz que acompanha de perto todos os cuidados necessários, incluindo medicamentos e nova consulta para o aluno esta semana.

"Não há registros de ocorrências anteriores sobre o tema. Foi instaurada uma sindicância, que já está em curso, para apurar os fatos com rigor sobre a condução da escola. O aluno apontado como autor da agressão foi transferido para outra escola", diz a secretaria.

Segundo a pasta, "em caso de bullying, as unidades seguem o Protocolo de Prevenção, Proteção e Segurança Escolar, que prevê convocação de responsáveis, comunicação ao Conselho Tutelar, ações educativas e acompanhamento da convivência dos estudantes. O regimento escolar também estabelece etapas obrigatórias antes de qualquer transferência de aluno".

