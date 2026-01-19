Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Costa Filho: Ampliação de voos no Santos Dumont será discutida com Paes no dia 30

Estadão Conteúdo

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o sistema de concentração de voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), a partir de limitação de movimentação no vizinho Santos Dumont, será discutido com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, até o dia 30 deste mês.

Segundo o ministro, o governo federal segue cumprindo os termos acordados com o Tribunal de Contas da União (TCU) e com a prefeitura do Rio. "Estamos fazendo valer o que está acordado com o TCU. O prefeito pediu audiência e temos que ouvir para fazer a reflexão", afirmou Costa Filho durante coletiva de imprensa para apresentação do balanço do setor de aviação civil.

O ministro explicou que, após dois anos com um teto de 6,5 milhões de passageiros no Santos Dumont, o governo avalia ampliar esse limite. "A gente vai liberar mais 1 milhão a 1,5 milhão de passageiros, e isso não vai afetar as operações do Galeão", disse na semana passada. Com o ajuste, o Santos Dumont poderá encerrar 2026 com um limite de até 8 milhões de passageiros por ano.

A restrição às operações no Santos Dumont foi instituída por portaria do Ministério de Portos e Aeroportos e passou a valer em janeiro de 2024, por demanda da gestão carioca. Inicialmente baseada em um raio máximo de 400 quilômetros, a medida foi posteriormente convertida em um teto anual de passageiros, como parte da política de reequilíbrio entre os aeroportos do Rio de Janeiro, com foco na recuperação da movimentação do Galeão.

A possibilidade de elevar o teto de voos no Santos Dumont gerou reação do prefeito Eduardo Paes, que criticou o que chamou de "rumores". Segundo ele, "forças ocultas estão se movimentando na Anac para alterar uma política bem-sucedida".

Dados da Infraero e da concessionária RioGaleão indicam que, após a imposição do teto, o movimento no Santos Dumont caiu de 10,9 milhões para 5,7 milhões de passageiros, enquanto o Galeão mais que dobrou, passando de 6,8 milhões para 16,1 milhões, elevando em 23% o total de passageiros nos aeroportos do Rio entre 2023 e 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Santos Dumont

voos

ampliação

Costa Filho

Paes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda