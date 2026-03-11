Correção: Rompimento de reservatório da Sabesp em Mairiporã é 'inaceitável, afirma Tarcísio

Na matéria divulgada anteriormente, a Enel não fornece energia para Mairiporã, diferentemente do que foi informado. Segue abaixo o texto correto.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou como "inaceitável" o rompimento do reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que deixou um morto e ao menos sete feridos na manhã desta quarta-feira, 11, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

"Temos a necessidade, para mitigar a falta de água, de instalar vários reservatórios na cidade, na Região Metropolitana, na Baixada Santista, então vai ser comum a gente instalar reservatórios. Mas, quando você tem um acidente como houve hoje, ou foi falha de projeto ou de execução, e as duas coisas são inaceitáveis. A gente precisa investigar para, dentro de uma lógica de melhoria contínua, não deixar que aconteça de novo", afirmou o governador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram socorridas, sendo uma em estado grave, e levadas para hospitais da região. O reservatório atingiu três casas e 10 veículos. Treze viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, com apoio da Defesa Civil e do Samu.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu por volta das 11h na Rua Jacarandá, no bairro Capoavinha.

A Prefeitura de Mairiporã diz que a pessoa que faleceu era funcionária da própria empresa de saneamento. O homem foi encontrado já sem vida dentro de um contêiner.

Em nota, a Sabesp "lamenta profundamente o falecimento de um colaborador da empresa contratada para executar a obra e se solidariza com sua família, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor".

"Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Sabesp mobilizou equipes operacionais, de assistência social e de atendimento emergencial para prestar todo o apoio necessário à família do colaborador, às pessoas feridas e às famílias atingidas na região. A diretoria da companhia acompanha diretamente a situação e determinou prioridade total ao atendimento das vítimas e dos moradores afetados", diz a nota.

O governo do Estado de São Paulo lamentou a morte, se solidarizou com a família da vítima e com todos os atingidos e afirmou que o foco é "cuidar de todos e garantir prioridade neste momento para o atendimento às pessoas atingidas e ressarcimento dos prejuízos, tanto para os afetados quanto para o município".

"As investigações serão conduzidas com rigor para garantir que o caso seja esclarecido rapidamente e para que todas as responsabilidades sejam apuradas", diz em nota.

O governo informou que equipes da Defesa Civil do Estado estão no local e que o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), Daniel Narzetti, e técnicos da agência acompanham diretamente o ocorrido. A agência iniciará os procedimentos para apurar as causas técnicas do acidente.