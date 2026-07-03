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Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos e registra maior número de candidatos desde 2022

O aumento de 47,1% em relação a 2022 é resultado de ações como a ampliação da rede de aplicação e a inscrição automática para estudantes.

Estadão Conteúdo
fonte

Belém, Ananindeua e Marituba tem 95.784 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos, o maior número de candidatos desde 2022. O balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e representa aumento de 47,1% em relação à edição de 2022.

Segundo a Instituto, o crescimento foi impulsionado por mudanças implementadas nesta edição, entre elas a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública e a ampliação da rede de aplicação das provas.

Neste ano, alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio tiveram a inscrição realizada automaticamente pelo sistema. Para participar, bastou acessar a Página do Participante para confirmar os dados cadastrais e informar o município onde fariam a prova, além da língua estrangeira escolhida.

O Inep também ampliou em 95 municípios a rede de aplicação do exame, medida que busca reduzir a necessidade de deslocamentos dos candidatos. As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Também nesta sexta-feira, o Instituto disponibilizou o resultado das solicitações de atendimento especializado. Os candidatos que tiveram o pedido negado poderão apresentar recurso até 3 de julho, com o envio da documentação comprobatória. O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho.

Principal porta de entrada para o ensino superior no País, o Enem é utilizado em programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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