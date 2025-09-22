Capa Jornal Amazônia
Correção: Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Estadão Conteúdo

A matéria publicada anteriormente continua uma incorreção no último parágrafo. O horário certo do restabelecimento da energia para consumidores afetados pela falha em subestação foi 11h22, e não 10h22 como constou. Segue texto corrigido.

O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira, 22, voltou a provocar danos à rede elétrica da Enel SP, informou a distribuidora, em nota. Ao todo, pelo menos 579,5 mil consumidores estão sem energia na área de concessão da empresa.

As áreas mais afetadas são os bairros do Jaraguá, Pinheiros, Mooca, Lapa e Vila Sônia. Por volta das 14h desta segunda, a capital paulista foi atingida por um forte temporal, com ventos que chegaram a 98,2 quilômetros por hora (km/h) no Campo de Marte, e 87 km/h no Aeroporto de Congonhas.

De acordo com a Enel SP, em função da previsão meteorológica, desde a noite de domingo as equipes de campo foram reforçadas para restabelecer o serviço aos consumidores afetados.

Transmissão

Pela manhã, uma falha em equipamento de transmissão da Isa Energia Brasil levou pelo menos 900 mil clientes da Enel SP a ficarem sem energia. Esses casos, contudo, já foram normalizados às 11h22, segundo a empresa.

