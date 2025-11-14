Capa Jornal Amazônia
Corrêa do Lago e Ana Toni deram exemplo de negociação com manifestantes

Estadão Conteúdo

A secretária Extraordinária do Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda, Cristina Reis, disse que o presidente da COP30, André Corrêa do Lago e a Diretora-Executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, negociaram pessoalmente com os povos indígenas que participaram de manifestação na manhã desta sexta-feira, 14.

Um grupo do povo indígena Munduruku, pedia para ser ouvido na conferência, que alega ser feita a portas fechadas. A manifestação fechou o portão principal de acesso ao pavilhão onde ocorrem os trabalhos da COP30 e atrasou a entrada das delegações e do cronograma do evento. "Tivemos uma demonstração do diálogo que precisamos para discutir todas essas questões. Eles foram até os manifestantes indígenas, ouvi-los e permitir que as discussões fossem retomadas", disse.

COP30/BELÉM/INDÍGENAS/MANIFESTAÇÃO/NEGOCIAÇÃO
