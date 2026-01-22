Corpo de idosa desaparecida há mais de um mês é encontrado dentro de poço no interior de SP

O corpo de uma idosa de 76 anos, que estava desaparecida desde 19 de dezembro, foi encontrado nesta quarta-feira (21) em Bauru, interior de São Paulo. A vítima, identificada como Dagmar Grimm Streger, foi achada dentro de um poço em sua própria propriedade. Um casal que atuava como caseiro dela foi preso temporariamente, sob suspeita de cometer o crime.

As buscas por Dagmar haviam iniciado em 22 de dezembro, três dias após seu último avistamento. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bauru está investigando o caso.

A investigação apura as qualificações de latrocínio e ocultação de cadáver. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a identidade da vítima e auxiliar no esclarecimento dos fatos. No local, documentos e um cartão bancário em nome da idosa foram apreendidos.

Detalhes da Investigação em Bauru

As motivações para o crime ainda não foram completamente esclarecidas. Em entrevista à TV TEM, o delegado Luciano Faleiro Rezende relatou que a vítima havia doado um terreno para o casal de suspeitos, o qual posteriormente recomprou. Além disso, a idosa também teria dado um veículo aos envolvidos.

O corpo de Dagmar Grimm Streger foi localizado após dias de escavação em um poço antigo e desativado na propriedade. Para acessar o local, foi necessário demolir parte da estrutura do imóvel. As equipes escavaram cerca de 27 metros de profundidade para encontrar o cadáver.

Demolição e Tentativa de Camuflagem

Téo Zacarias, coordenador da Secretaria de Obras de Bauru, explicou que a casa da vítima limitava os trabalhos de remoção de terra. Ele afirmou que, apesar das tentativas de preservar a estrutura, a demolição tornou-se inevitável para prosseguir com as buscas.

Ainda segundo as investigações, os suspeitos teriam lançado diversos sacos de adubo dentro do poço. A intenção seria tentar disfarçar o odor da decomposição do corpo da idosa, conforme apurado pelas autoridades.