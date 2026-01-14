Corpo de criança é localizado no Rio Tietê

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta quarta-feira, 14, o corpo de uma criança no Rio Tietê. Trata-se de uma menina de onze anos que foi vítima de um afogamento.

Conforme informações da Polícia Militar de São Paulo, agentes foram acionados na segunda-feira, 12, por volta das 15h30 para a ocorrência de afogamento no rio nas margens da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Biritiba-Mirim, no interior paulista.

Equipes de resgate do 17º Grupamento de Bombeiros e do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (GAED), com apoio de mergulhadores especializados, iniciaram imediatamente as buscas, que se estenderam por cerca de um quilômetro rio abaixo. Somente foram suspensas durante o período da noite, em razão da baixa visibilidade.

Segundo a PM, a ocorrência segue em atendimento, em apresentação à Polícia Judiciária.