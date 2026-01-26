Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Corpo de arquiteta desaparecida há três meses é encontrado após prisão de ex-namorado

Estadão Conteúdo

O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 28 anos, foi encontrado no último sábado, 24, em uma área de mata em Marsilac, na zona sul da capital paulista. A descoberta foi feita após a polícia prender o ex-namorado de Fernanda, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, que estava foragido e foi acusado de feminicídio.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Euhanan até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Euhanan foi preso em Marsilac após ser abordado por policiais enquanto andava na rua. Ele era procurado pela Justiça. No local, foram apreendidos uma arma calibre .38 e munições.

Após a prisão, Euhanan teria indicado onde havia enterrado o corpo de Fernanda. O caso foi registrado como feminicídio, localização/apreensão de objeto, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo no 101º DP (Jardim das Imbuias).

Fernanda era moradora da cidade de Serra Negra, a 142 quilômetros da capital paulista. Euhanan teria afirmado que a matou com dois tiros e que depois escondeu o corpo. Ele já havia respondido por tentativa de homicídio contra Fernanda anteriormente, em 2023, quando a esfaqueou oito vezes. A arquiteta sobreviveu na ocasião.

Fernanda já havia registrado boletins de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra Euhanan. Ela alegava que não conseguia terminar o relacionamento por sofrer ameaças constantes do ex-namorado, contra ela e contra os familiares.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feminicídio

arquiteta

corpo

ex-namorado

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda