Corpo de arquiteta desaparecida há três meses é encontrado após prisão de ex-namorado

O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 28 anos, foi encontrado no último sábado, 24, em uma área de mata em Marsilac, na zona sul da capital paulista. A descoberta foi feita após a polícia prender o ex-namorado de Fernanda, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, que estava foragido e foi acusado de feminicídio.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Euhanan até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Euhanan foi preso em Marsilac após ser abordado por policiais enquanto andava na rua. Ele era procurado pela Justiça. No local, foram apreendidos uma arma calibre .38 e munições.

Após a prisão, Euhanan teria indicado onde havia enterrado o corpo de Fernanda. O caso foi registrado como feminicídio, localização/apreensão de objeto, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo no 101º DP (Jardim das Imbuias).

Fernanda era moradora da cidade de Serra Negra, a 142 quilômetros da capital paulista. Euhanan teria afirmado que a matou com dois tiros e que depois escondeu o corpo. Ele já havia respondido por tentativa de homicídio contra Fernanda anteriormente, em 2023, quando a esfaqueou oito vezes. A arquiteta sobreviveu na ocasião.

Fernanda já havia registrado boletins de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra Euhanan. Ela alegava que não conseguia terminar o relacionamento por sofrer ameaças constantes do ex-namorado, contra ela e contra os familiares.