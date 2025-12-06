Copasa firma acordo para prestação de serviços ao município de Belo Horizonte até 2073
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou na noite de sexta-feira (5) que firmou com o Município de Belo Horizonte um Instrumento de Acordo para prestação de serviços de saneamento. O documento é um Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço já existente atualmente. O acordo prevê a extensão do prazo de prestação de serviços da Copasa ao município até 7 de fevereiro de 2073. O Instrumento de Acordo prevê, ainda, que seja firmado novo aditivo contratual detalhando as obrigações assumidas pelas partes, acrescentou a Copasa.
