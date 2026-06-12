Copa de 2026 pode ter tragédias e caos nos bastidores, prevê taróloga

A Copa do Mundo de 2026 já começou e uma análise publicada pela taróloga e astróloga brasileira Eris Santine nas redes sociais chamou a atenção ao apresentar previsões sobre o torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Segundo ela, o evento poderá ser marcado por uma atmosfera diferente das edições anteriores, com momentos de grande celebração, mas também por situações que deixariam uma sensação de frustração entre torcedores e participantes.

Na publicação, Santine afirma ter analisado o mapa astrológico da competição e concluiu que a experiência coletiva da Copa não deve corresponder às expectativas criadas em torno do evento. Para a especialista, o torneio pode alternar entre episódios de entusiasmo e situações consideradas delicadas, capazes de impactar a percepção do público sobre o Mundial.

Ela argumenta que alguns dos aspectos astrológicos observados apontam para desafios relacionados à experiência coletiva, tema frequentemente associado ao papel do público na astrologia mundana.

Previsão mistura festa global e sensação de vazio

De acordo com a análise, a Copa de 2026 deve ser cercada por uma grande estrutura de entretenimento e marketing, reforçando o caráter de espetáculo do evento. Santine cita a presença de aspectos que, em sua interpretação, indicariam uma edição grandiosa e de forte apelo midiático.

Ao mesmo tempo, a astróloga avalia que parte dos torcedores poderá sentir que a experiência não corresponde totalmente às expectativas criadas antes do torneio. Segundo ela, haveria uma diferença entre a grandiosidade da produção e a percepção emocional do público.

Entre os pontos destacados por Santine estão:

Forte investimento em espetáculo e entretenimento;

Grande mobilização internacional em torno da Copa;

Expectativas elevadas por parte dos torcedores;

Possível sensação de frustração após alguns acontecimentos do torneio.

Possibilidade de episódios marcantes durante o Mundial

Outro trecho da análise menciona aspectos que, segundo a astróloga, poderiam indicar momentos de tensão coletiva ao longo da competição. Ela afirma que o mapa apresenta sinais associados a acontecimentos de grande repercussão emocional.

Santine ressalta que não se refere necessariamente a resultados esportivos ou partidas específicas, mas a situações que poderiam marcar negativamente a memória do evento. A publicação sugere a possibilidade de acidentes, incidentes ou fatos de grande impacto simbólico durante o período da Copa.

A astróloga também menciona que uma figura de destaque, seja uma seleção, um atleta ou alguma personalidade ligada ao torneio poderia gerar expectativas elevadas e acabar protagonizando uma grande decepção para parte do público.

Estados Unidos aparecem como ponto central da análise

Na interpretação divulgada por Santine, os Estados Unidos, principal sede da competição, aparecem como um dos elementos mais sensíveis do mapa astrológico. Ela afirma que o país poderá enfrentar desafios relacionados à organização do evento e à forma como será visto pela comunidade internacional durante o Mundial.

Entre os temas citados estão possíveis problemas logísticos, controvérsias políticas e questionamentos envolvendo o tratamento dado a visitantes estrangeiros. Segundo a análise, esses fatores poderiam ganhar repercussão global e influenciar a imagem do país durante a competição.

Para a astróloga, a diferença entre a expectativa criada para o torneio e os acontecimentos nos bastidores seria um dos principais fatores capazes de marcar a Copa de 2026.

Copa de 2026 será a maior da história

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira realizada por três países simultaneamente: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio também marcará a estreia do formato com 48 seleções, ampliando significativamente o número de partidas e participantes.

A competição é tratada pela Fifa como a maior edição da história do Mundial, com expectativa de recordes de público, audiência e movimentação econômica. Justamente por essa dimensão, previsões e análises sobre o evento costumam gerar grande repercussão nas redes sociais.

Embora as interpretações de Eris Santine tenham despertado curiosidade entre seguidores, elas representam uma leitura astrológica sobre o futuro e não possuem comprovação científica.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.