COP30: Temporal faz vazar água e deixa ministra paquistanesa 'ilhada'

Estadão Conteúdo

O típico temporal diário de Belém (PA) caiu mais forte nesta segunda-feira, dia 10, com raios e trovoadas. A força da chuva fez vazar água dentro da zona azul da COP30 e deixou uma ministra do Paquistão "ilhada" no momento em que tentava embarcar no carro da comitiva.

O Estadão flagrou o momento em que Maryam Nawaz, ministra-chefe do governo de Punjab, tentava deixar o pavilhão da COP30, e teve que esperar alguns minutos pela força da chuva. Sua comitiva ficou encharcada.

Ela havia participado da inauguração do estande paquistanês e falado sobre o sistema de coleta de lixo com monitoramento em tempo real e que recebe reclamações de cidadãos de Punjab.

O material de divulgação do sistema de gerenciamento de resíduos, propagandeado como o "maior do mundo", leva o rosto dela. Segundo o Paquistão, 130 milhões de pessoas são atendidas.

Maryam Nawaz é filha de Nawaz Sharif, três vezes primeiro-ministro do país, e sobrinha do atual primeiro-ministro, Shehbaz Sharif. Ela é considerada a próxima na linha de sucessão do atual chefe de governo.

As pancadas de chuva, o popular "toró", são parte do cotidiano amazônico, sobretudo, nesta época do ano. No Paquistão, ocorrem fenômenos similares, no período das monções.

Naquele mesmo momento, enquanto a autoridade paquistanesa tentava deixar a COP30, a zona azul era infiltrada por água da chuva.

De dentro da área de governo, comandada pela ONU, foi possível ouvir trovoadas.

