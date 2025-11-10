Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP30 'tem de apresentar soluções', afirma presidente da cúpula

Estadão Conteúdo

O presidente da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), André Corrêa do Lago, afirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que esta cúpula precisa apresentar soluções.

No discurso de abertura da COP, o embaixador destacou que o evento será um marco para "ouvir e acreditar" na ciência, em relação aos efeitos sociais e econômicos das mudanças climáticas. Corrêa do Lago repetiu que, após anos de negociações, é o momento de focar na implementação de acordos multilateralmente estabelecidos sobre o clima.

O governo busca emplacar motes como "COP da implementação" ou "COP da verdade". A confirmação dessas duas classificações ainda depende do resultado da Conferência em Belém.

Corrêa do Lago afirmou ser importante que o mundo veja união de instâncias sobre a agenda do clima no Brasil e avaliou que, apesar de retrocessos recentes, as condições de vida no mundo "podem continuar a melhorar".

