COP30/Ecoinvest/Almeida: foco do 4º leilão será em bioeconomia, turismo e infraestrutura

O coordenador do Eco Invest no Tesouro Nacional, Mario Gouvea de Almeida, detalhou nesta sexta-feira, 14, que o 4º leilão deste programa terá foco em bioeconomia, turismo e infraestrutura. Está sendo anunciado nesta sexta o lançamento do próximo leilão, que apesar da abrangência nacional, essa edição estará concentrada na Amazônia Legal.

O governo fala em impulsionar cadeias produtivas baseadas na floresta em pé e fortalecer setores capazes de gerar renda, inclusão e valor agregado no território. Almeida explicou que o 4º leilão do Eco Invest quer beneficiar pequenas empresas e produtores, além de trazer flexibilidade para que "o gestor possa montar o fundo da forma que mais faça sentido".

O técnico explicou ainda que o critério de desempate do leilão será alavancagem, fomento à bio-industrialização e o total de capital estrangeiro. O mecanismo adota o modelo de blended finance, quando o Tesouro Nacional empresta recursos às instituições financeiras a 1% ao ano, exigindo que sejam mobilizados pelo menos quatro vezes esse valor em capital privado, com participação mínima de 60% de investidores estrangeiros.